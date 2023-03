Scivola in casa e non riesce ad alzarsi, anziana di Ponderano soccorsa da 118 e Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Disavventura per un’anziana di Ponderano, scivolata in casa e non più impossibilitata a rialzarsi. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 8 di oggi, 5 marzo. Sul posto i Vigili del Fuoco che, in breve tempo, si sono portati all’interno dell’alloggio così da consentire l’ingresso del personale sanitario. In seguito la malcapitata è stata affidata alle cure del 118.