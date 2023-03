Roberto Simonetti attenzionato dalla Prefettura

Le forze dell'ordine hanno intercettato presso l'ufficio smistamento postale di Strada Campagnè a Biella due pacchi che contengono cocci rotti dove c'è scritto il nome del Segretario Provinciale della Lega Roberto Simonetti.

Un fatto ritenuto minaccioso dalla Prefettura di Biella, che ha deciso di attenzionare Simonetti.

“In concreto -dichiara il Segretario Provinciale della Lega - ci sarà una presenza discreta intorno a luoghi che frequento. Io non ho visto questi pacchi, sono stato contattato dalla Prefettura quando ero fuori Biella per lavoro e domani andrò in Prefettura a verificare”.