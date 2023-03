Discussione in Riva termina con un naso rotto. Sabato nero con raffica di liti nel Biellese

Una lite tra coetanei termina con un colpo in pieno volto e la rottura del setto nasale di uno dei due. L’alterco è avvenuto nel rione Riva, a Biella, in piena notte. Vittima dell’accaduto un uomo di 48 anni, residente fuori provincia: stando al racconto di quest’ultimo, sarebbe stato colpito, con un pugno o uno schiaffo, da un biellese al termine di una discussione. Ferito al naso, è stato assistito dal 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sembra che la prognosi abbia superato i 30 giorni. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri.

Sempre a Biella, in via Italia, una coppia ha furiosamente discusso con urla e schiamazzi, tanto da far preoccupare i residenti. Sembra che la donna fosse visibilmente ubriaca. All'arrivo delle forze dell'ordine le parti si erano già calmate.

Tuttavia non è l’unico alterco segnalato alle forze dell’ordine. Si sono registrati, infatti, in diversi paesi del Biellese nella giornata di ieri, 4 marzo: in particolare, a Cavaglià, Andorno Micca, Lessona e Gaglianico. Coinvolti non solo vicini di casa ma anche familiari e coppie. In tutti i casi, i militari dell'Arma hanno provveduto a calmare gli animi e a riportare alla normalità la situazione. In seguito, sono state informate le parti in causa sulle rispettive facoltà di legge.