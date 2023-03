Biella, sfregiato il cippo intitolato ai Martiri delle Foibe a meno di un mese dall’inaugurazione

“A meno di un mese dall’inaugurazione, il cippo che la città di Biella ha intitolato ai Martiri delle Foibe ha subito il primo sfregio. Nella notte tra venerdì e sabato, infatti, ignoti hanno coperto la targa originale con una seconda, contenente un pensiero sugli eventi accaduti presso la Scuola Diaz di Genova durante il G8 del 2001”. A scriverlo, in una nota, Fratelli d’Italia.

“Fratelli d’Italia, nel ribadire pieno sostegno e fiducia nei confronti della Polizia di Stato, che per gli eventi del 2001 è già stata sottoposta a processo sia in Italia che in Europa, esprime rammarico nel constatare che questa seconda targa sia stata collocata proprio sopra quella dei Martiri delle Foibe, quasi come se i due episodi possano essere considerati in contrapposizione l’uno con l’altro –prosegue la nota - Come se vi sia un antagonismo tra gli italiani vittime di persecuzione etnica e le presunte vittime della Polizia. Ci piacerebbe si giungesse, finalmente, ad una rappacificazione nazionale, sia con i tragici eventi occorsi al termine della seconda guerra mondiale, sia tra tutto il popolo italiano e le proprie istituzioni”.