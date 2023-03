Biella, salta la fila per pagare al supermercato e scoppia la discussione (foto di repertorio)

Intervento dei Carabinieri in un supermercato di Biella per un alterco tra due uomini. Sembra che uno dei due abbia saltato la fila per pagare e da lì ne sarebbe nata una discussione particolarmente accesa. Il fatto è avvenuto ieri, 4 marzo. All’arrivo dei militari, gli animi si sono rasserenati.