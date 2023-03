Attimi di paura ma fortunatamente non si sono registrati feriti nell’incidente stradale autonomo, avvenuto poco dopo l’una di notte a Salussola. Stando alle prime ricostruzioni, un’auto è finita in una scarpata per cause da accertare. Indenni i giovani a bordo: un 20enne e una 19enne, entrambi residenti a Cavaglià. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.