A Zumaglia collaborazione vincente tra Amministrazione e Carabinieri - FOTO

A metà febbraio, grazie ad un'azione coordinata delle stazioni di Bioglio e Biella, i Carabinieri hanno identificato un 25enne responsabile di imbrattamento con la vernice spray di vetrine, cassonetti, pali a Biella e Zumaglia.

A Zumaglia il Comune ha collaborato alle indagini con i Carabinieri di Bioglio. “Abbiamo messo a disposizione dell'Arma le telecamere di videosorveglianza. – dice il Sindaco Edoardo De Faveri – Ci tengo a ringraziarla i Carabinieri per aver identificato questo ragazzo".

“E soprattutto – prosegue il De Faveri – un grazie di cuore al Maresciallo Remy Di Ronco, Comandante a Bioglio, e a tutti i militari di quella stazione, per la costante collaborazione dall'inizio del nostro mandato, sia in casi di questo genere, che per la prevenzione che fanno a scuola. Questa indagine dice che quando si lavora di squadra si lavora bene, e si raggiungono i risultati”.