"Fuochi ribelli coraggiose e libere", professione ostetrica

"Fuochi ribelli coraggiose e libere" è il titolo dello spettacolo teatrale che si terrà venerdì 10 marzo, alle 21 al Teatro Don Bosco di Novara, organizzato dall'ordine professionale delle ostetriche di Biella, VCO, Biella e Vercelli per celebrare la giornata internazionale della donna.

"Fuochi ribelli coraggiose e libere" è un appassionante racconto di donne, appunto, ribelli, coraggiose e libere.

Come Antigone, l’antenata che prima ha la forza di disobbedire in nome della giustizia. Dal mito alla vita, su uno stesso filo camminano Rosa Parks e la sua trasgressione che cambia le leggi sugli autobus dell’Alabama, poi Malala Yousafzai, Nobel per la pace, con una fede tenace nel credere alla scuola diritto per tutti; o Samia Yusuf Omar campionessa olimpica che, inseguendo il sogno del diritto allo sport, lascia la Somalia in guerra e compie il grande viaggio sui barconi del Mediterraneo per correre alle olimpiadi di Londra.

E poi Alfonsina Morini Strada, unica donna al giro d’Italia. Nellie Bly prima giornalista ad inventare la scrittura d’inchiesta. Donne libere che hanno aperto nuove strade, e mandato in frantumi pregiudizi di secoli.

Le ostetriche sono fuochi di luce perchè riscaldano e incoraggiano le donne nelle diverse le fasi del loro ciclo riproduttivo. Sono con le donne nei momenti di gioia, ma anche in quelli di difficoltà e talvolta di profondo dolore. E toccano con mano ogni giorno quanta forza sia richiesta alle donne.