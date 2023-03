Carnevale e fagiolata, a Mottalciata il divertimento è assicurato (foto di N. Rasolo per newsbiella.it)

Oltre 150 chili di fagioli messi a cucinare sul fuoco, tantissimi bambini con le loro famiglie mascherati pronti a divertirsi tutti assieme.

Da qualche ora è iniziato il Carnevale Mottalciatese, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con i coscritti dal 2002 al 2005 in Piazza Comunale, con un pomeriggio a base di panini e salamini, bibite, vin brulé, scherzi, giochi e intrattenimento per i più piccoli.

Apprezzata la fagiolata, distribuita in piazza dai volontari sulle note della banda musicale di Mottalciata-Castellengo.