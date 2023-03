A Salussola intervento alla rete idrica

A Salussola è previsto un intervento alla rete idrica da parte della società Servizi Idrici Integrati.

Questo lavoro sarà svolto in una giornata non scolastica con nessun disservizio per le scuola del paese, come ha voluto precisare il Sindaco Manuela Chioda sulla pagina Facebook del Comune.

“Il presunto disservizio al servizio scolastico previsto per venerdì 3 marzo – scrive Chioda – non c'è stato. Il Comune ha provveduto a fare le verifiche del caso: dopo aver ricevuto comunicazioni dalla S.I.I., verificando che nessun intervento era riferibile a problematiche igienico sanitarie nei plessi scolastici, si è preferito, comunque concordare e spostare l'intervento in altra giornata non scolastica”.