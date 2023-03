Valdilana, tutto pronto per la pulizia delle strade comunale: queste le zone interessate

Da marzo al via la pulizia delle strade comunali a Valdilana. Ne dà comunicazione l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Anche quest'anno verrà attivato il servizio di spazzamento meccanizzato sul nostro territorio. Un servizio partito in via sperimentale l'anno passato, per diventare ordinario da quest'anno con inizio dal mese di marzo fino a ottobre. Infatti, nelle prime giornate di questi mesi, nelle varie località sarà in servizio la spazzatrice meccanica che con il supporto del personale a terra, effettuerà il servizio di pulizia. Gli interventi sono previsti in più giornate e distribuiti sulle varie zone nelle prime ore del mattino. Sarà necessario impedire la sosta delle auto per dare modo al mezzo ed al personale di svolgere il lavoro nel migliore dei modi”.

Il primo intervento è previsto dalle 5.30 alle 10 di: martedì 7 marzo, a Mosso e Crocemosso; mercoledì 8 a Valle Mosso, Falcero e Campore; giovedì 9 a Ponzone e Baltigati; venerdì 10 a Lora e Centro Zegna. “L’intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in affidamento a Seab al fine di migliorare ed ottimizzare la cura del nostro territorio – conclude la nota - Si ricorda infine che dal 3 aprile cominceranno i cantieri di lavoro per persone disoccupate con la presenza di ben 9 cantieristi che cureranno la pulizia nelle frazioni non oggetto di spazzamento meccanizzato.