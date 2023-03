Cossato, al via posa delle tubazioni del teleriscaldamento: ecco come cambia la viabilità in centro

Dal 6️ marzo prenderanno avvio i lavori di posa delle tubazioni del teleriscaldamento sulla via Mazzini. Ne dà notizia il comune di Cossato sui propri canali social.

“La programmazione dei lavori è strutturata in modo da arrecare il minor disagio alla viabilità con la tracciatura e segnalazione di percorsi di viabilità alternativa – si legge nella nota - Al fine di rendere più immediato per i cittadini comprendere, settimana per settimana, l’impatto dei lavori e la loro incidenza sui propri percorsi abitudinari, sarà settimanalmente pubblicato un puntuale aggiornamento sulle lavorazioni in programma per la settimana successiva”.

L'intervento partirà domani fino a giovedì 9 marzo, con l'inizio dei lavori alle 8 in corrispondenza dell’incrocio tra via Mazzini, via Amendola e via Lamarmora. “Nell’incrocio la ditta comunica che lavorerà per circa tre giorni, salvo imprevisti – sottolinea il Comune - In questi tre giorni il traffico di attraversamento, specie quello pesante, dovrà seguire l’itinerario sostitutivo. Il traffico urbano/residenziale nel periodo dal 6 all'8 marzo sarà soggetto alle limitazioni. Sarà possibile continuativamente, anche durante l’orario di lavoro (dalle 8 alle 20): l’attraversamento dell’incrocio da est a ovest (dal ponte sullo Strona verso direzione Biella); la svolta a destra (direzione Biella) da via Lamarmora in via Mazzini; la svolta a destra (direzione Nord- Municipio di Cossato) da via Mazzini in via Lamarmora. Sarà possibile non continuativamente (in base alle dinamiche di cantiere): la svolta a sinistra (direzione Gattinara) da via Lamarmora in via Mazzini; la svolta a sinistra (direzione Nord- Municipio di Cossato) da via Mazzini in via Lamarmora. Non sarà mai possibile durante l’orario di lavoro: ogni immissione da via Amendola in via Mazzini e viceversa".