Città Studi, nasce Archimede Academy con comune Settimo e Fondazione ECM

Inaugura ufficialmente all'interno della Biblioteca Archimede su iniziativa del Comune di Settimo, un nuovo spazio dedicato alla formazione e alla didattica: Archimede Academy.

In questo nuovo contenitore da una parte continueranno a svilupparsi tutti i laboratori che Fondazione ECM da anni porta avanti in modo particolare sulle discipline Stem e sulla robotica educativa (dal Laboratorio Lego Education ai progetti di Sapere Digitale) rivolti in modo particolare ai bambini e ragazzi dalle materne fino alle scuole superiori, dall'altra parte grazie alla collaborazione con Città Studi Biella prenderà vita un hub dedicato alla formazione professionale, in sinergia con il mondo delle imprese del territorio per migliorare l'incontro tra domanda e offerta del mondo del lavoro.

Il mercato del lavoro è cambiato e richiede un costante aggiornamento, sia per chi sta cercando di entrarvi, sia per i professionisti che hanno bisogno di aggiornare le proprie competenze. Per questo è nata Archimede Academy, un progetto che punta a unire finalità formative, culturali economiche e sociali. L'obiettivo principale è mettere in relazione le richieste delle aziende con la formazione e la riqualificazione professionale operando in sinergia per formare personale specializzato sulle esigenze produttive del momento. Le aziende, in sintesi, potranno avere maggiore facilità ad assumere personale formato sul territorio sulla base delle proprie esigenze produttive.

«L'idea è arrivare alla formulazione di un catalogo di proposte che muta nel tempo in base alle esigenze del mondo produttivo» spiega l'assessore al lavoro di Settimo Daniele Volpatto. Il mondo del lavoro è in trasformazione continua, le esigenze del mercato cambiano rapidamente e Archimede Academy nasce per questo per offrire corsi di formazione e avviamento professionale costruiti in partnership con le aziende per favorire l'inserimento occupazionale.

«La sfida è complessa perché incrocia vari temi: occupazionali, economici, produttivi – continua Volpatto – In una congiuntura economica tutt'altro che rosea, alle istituzioni spettano i compiti di favorire l'accesso al mercato del lavoro, mantenere le imprese sul territorio e al contempo consolidare l'economia locale. Sono dinamiche articolate, quello che possiamo fare è costruire le condizioni per mantenerci competitivi e Archimede Academy nasce per questo. Sarà importante avere sin da subito una collaborazione trasversale da parte dei soggetti coinvolti a vario titolo nelle politiche del lavoro».

«Il nostro impegno in questo progetto è significativo – aggiunge Silvano Rissio, presidente di Fondazione ECM – Non è casuale aver voluto dedicare uno spazio fisico all'Academy all'interno della nostra struttura più riconoscibile, Biblioteca. L'idea è quella di consolidare sempre di più Archimede come luogo non solo della conoscenza ma anche della formazione continua, in tutte le fasce di età. Qui i bambini possono iniziare a familiarizzare con il coding con laboratori Lego Education già dall'età di 4 anni per arrivare agli adulti che potranno trovare corsi per la robotica industriale. Un unico hub formativo sempre aggiornato su tecnologie e nuove frontiere del mondo del lavoro. »

«L'Academy ha lo scopo di rispondere con flessibilità e in tempi rapidi alle esigenze e ai fabbisogni delle aziende presenti sui territori e su questa base Città Studi ha ideato un suo modello di Academy - dichiara Pier Ettore Pellerey, presidente di Città Studi Biella - che ha già superato la fase di sperimentazione e, grazie all'esperienza maturata, ha registrato sinora risultati positivi testimoniati dalla soddisfazione delle aziende partner che hanno raggiunto gli obiettivi formativi esplicitati sia in termini di nuovi inserimenti sia per il personale già in forza alle aziende stesse. Sono felice che tale modello venga esportato e utilizzato in ambiti diversi e adattato alle necessità di altre realtà. »