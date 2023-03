Il 4 e 5 marzo il Gruppo Volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Biella ha collaborato in varie postazioni della città con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. L’obiettivo? Raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica e le patologie correlate e per garantire e potenziare i servizi sul territorio per le persone colpite.