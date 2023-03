Giacomo Sappino, la lettera della famiglia: “Grazie a chi ci è stato vicino”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ora ne siamo certi, abbiamo sempre saputo che nostro figlio Giacomo era un bravo ragazzo, ma l’affetto dimostrato da tutte le persone che lo conoscevano ci porta ad averne la certezza.

Il nostro Giacomo, in molti casi ha preso troppo alla lettera il passo: Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né per la terra e non fate alcun altro giuramento. Ma il vostro "sì" sia sì, e il vostro "no" no, per non incorrere nella condanna. (Giacomo 5, 12) Una sua dote non era certo la diplomazia, se pensava una cosa te la diceva, a volte poteva far male, ma lui sicuramente lo faceva senza cattiveria o malevolenza. Volevamo ringraziare tutti quelli che con la presenza, con telefonate o altri mezzi di comunicazione ci hanno dimostrato il loro affetto.

Non ci sono parole… in tanti in questi terribili giorni ce lo avete ripetuto e anche per noi non ci sono parole per esprimere la nostra gratitudine e il nostro ringraziamento per la vicinanza e l’affetto che in tantissimi ci avete dimostrato. L’oceanica manifestazione di stima, affetto, amicizia espressa nei confronti del nostro amatissimo Giacomo, sono stati per noi come un balsamo che ha lenito il nostro cuore ferito che non potrà mai guarire.

Grazie, Grazie, Grazie a Tutti”.