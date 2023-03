Vittoria Schlein alle primarie PD, circoli biellesi soddisfatti: “Arrivato cambiamento, ora fra e con la gente”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Fra la gente e con la gente. E’ il motto dei circoli PD biellesi ed è diventato uno dei motti del rinnovamento che Elly Schlein intende portare avanti nel partito democratico.

Le due tornate di queste primarie sono state un momento di autentica festa con una moltitudine di persone che tornava a parlare del PD in modo positivo e con orgoglio. Tutti noi auspicavamo un segnale di cambiamento e questo è arrivato, ora sta a noi farne buon uso e riportare il partito dove deve stare, tra le persone in difficoltà che in questi anni non ci hanno più visti come il loro punto di riferimento e tra le donne, i giovani, gli operai.

Elly è una grande risorsa da capitalizzare, ancora meglio se con la collaborazione di Stefano Bonaccini che con la sua esperienza darà un fondamentale contributo per questo grande rinnovamento. La paura del cambiamento ha lasciato il posto ad una grande aspettativa che sono certo Elly riuscirà a rendere concreta.

Sono grandi i temi da affrontare e altrettanto grande sarà il nostro impegno: per il salario minimo, nella lotta alla precarietà, nel problema del cambiamento climatico e per la parità dei diritti. I Circoli biellesi con il loro parere avevano già largamente anticipato l’esito finale, dimostrando quanto sia importante avere questi presìdi che devono diventare, come in questo caso, gli occhi e le orecchie del partito rimanendo legati al proprio elettorato e alla propria missione.

Permettetemi, come referente dei Circoli biellesi, di ringraziare i Presidenti di seggio, i Segretari di Circolo, il segretario provinciale Rinaldo Chiola con la segreteria, i militanti che con il loro lavoro hanno reso possibile questa grande manifestazione di democrazia chiamata “primarie“ che è linfa per il nostro partito e ci aiuta a segnare la strada da percorrere. Un grande plauso va a Renato Gibba, presidente dei garanti, che con Sergio Pelosi, presidente del Partito Democratico Biellese, ci ha garantito la correttezza delle procedure di voto.

Grazie a questo grande partito, espressione di una politica che non vuole essere di opportunismo ma di vicinanza alla propria gente, fra la gente e con la gente".