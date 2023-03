“L’Europa incontra Biella”, ad Andorno l'eurodeputato Alessandro Panza - FOTO

“L’Europa incontra Biella”, ieri ad Andorno l'eurodeputato Alessandro Panza - Foto Nicola Rasolo per newsbiella.it

“L’Europa incontra i territori, Biella e le Terre della lana” è il titolo dell'incontro organizzato dalla Lega che si è tenuto ieri, venerdì 3 marzo, presso l'Unione Montana Valle Cervo La Bursch di Andorno Micca, con ospite l’Europarlamentare della Lega Alessandro Panza, recentemente nominato Consulente per la Montagna dal Ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli, allo scopo di scrivere, entro il 2023, la nuova legge sulla montagna.

A fare gli onori casa il Sindaco di Andorno Davide Crovella, ed il Segretario Provinciale della Lega Roberto Simonetti.

“E' stata una riunione interessante - dichiara Simonetti - per cui ringrazio i partecipanti. Un momento di incontro tra gli eletti del nostro partito ed il territorio, perchè noi vogliamo utilizzare le istituzioni al fine di risolvere e gestire le problematiche del territorio e soprattutto della montagna“.

"Grazie ai collegamenti che Panza riesce a creare – continua Simonetti - vogliamo realizzare sinergie tra istituzioni locali, nazionali e sovranazionali, ed attrarre fondi regionali ed europei come PNRR e EUSALP”.

“Lo scopo – conclude Simonetti – è quello di sviluppare i territori di montagna in termini economici e di infrastrutture telematiche e logistiche, in modo da rendere agevole ed efficiente vivere in montagna, al contrario di quanto succede adesso”.