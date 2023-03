Il Laboratorio sociale "la Città di sotto" e il Tavolo per la Promozione della Salute mentale hanno organizzato per mercoledì 8 marzo alle ore 18.00, nella Sala delle colonne del CTV, via Orfanotrofio, 16 la presentazione di un libro.

In particolare, sarà presentato "Soffro dunque siamo", di Marco Rovelli. L'autore dialogherà con Giuseppe Tibaldi, psichiatra.