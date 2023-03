Biella, un brindisi da BI-BOx Art Space per l'opening della mostra di Beatrice Pasquali

Sabato 4 marzo, da BI-BOx Art Space in via Italia, 38 a Biella, avrà inizio l'opening di Souvenir. Tornare alla mente mostra personale di Beatrice Pasquali a cura di Angela Madesani. Orario d'inizio dalle 18:30 per un brindisi!