A fuoco un treno merci prima di Porta Nuova

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 3 marzo, un incendio ha interessato il vagone di un treno merci nei pressi della stazione di Porta Nuova.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei Vigili del fuoco. Il vagone, che secondo le prime notizie non è adibito al trasporto passeggeri, si trova in uno dei binari di smistamento. Dal punto dell'incendio si è levata una densa coltre di fumo e la puzza di bruciato si sente in tutte le zone del centro città, compresa la Crocetta, a conferma del fatto che si tratta di un rogo di notevoli dimensioni.