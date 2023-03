Vuole sostare l'auto nel parcheggio per le persone disabili ma è occupato: a Occhieppo arrivano i Carabinieri (foto di repertorio)

Vuole mettere l'auto nel parcheggio per le persone invalide ma è già occupato da un mezzo non avente diritto. Così decide di chiamare le forze dell'ordine per segnalare l'accaduto.

È successo nella giornata di ieri, 3 marzo, nel comune di Occhieppo Inferiore. Sul posto i militari dell'Arma che hanno provveduto a sanzionare il conducente del veicolo, poi rimosso dal carro attrezzi.