Non risponde alle chiamate del figlio, 64enne di Tollegno trovato senza vita in casa (foto di repertorio)

Come tutte le sere ha cercato al telefono il padre di 64 anni per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Ma ieri, 3 marzo, non è giunta nessuna risposta. Così si è portato a Tollegno, nell'abitazione del genitore, ha suonato il campanello ma nessuno è giunto per aprire la porta d'ingresso.

Preoccupato, ha digitato il numero unico per le emergenze segnalando quanto accaduto. All'arrivo del 118 e dei Vigili del Fuoco la tragedia: l'uomo era senza vita, seduto sul divano e con la televisione accesa.

A dare l'allarme il figlio che, dopo molte chiamate, non è riuscito a mettersi in contatto con il genitore. Giunti velocemente sul posto, i Vigili del Fuoco si sono portati all'interno dell'alloggio così da consentire il passaggio del personale sanitario che ha provato a rianimare il 64enne ma purtroppo tutti i tentativi sono risultati vani.

Presenti anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi e il medico legale che ne ha constatato il decesso, avvenuto per arresto cardiaco. La salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri.