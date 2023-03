Morto il senatore Bruno Astorre, il ricordo di Nicoletta Favero: “5 anni in aula con te, sono sgomenta”

Anche nel Biellese ha destato commozione e dolore la notizia della morte di Bruno Astorre, 59 anni, senatore del Partito Democratico, ritrovato senza vita a Palazzo Cenci, a pochi passi da Palazzo Madama.

Sui propri canali social, l'ex senatrice Nicoletta Favero ha voluto ricordarlo così: “Ma no, no no! Bruno è morto. Su Whatsapp per tutto il pomeriggio arrivano messaggi, leggo comunicati, scorro le notizie. È proprio vero ed io sono sgomenta. Cinque anni passati condividendo gli stessi spazi in aula, sedevi davanti a me in Senato. Ho ancora nelle orecchie la tua risata piena, le tue battute, eri sempre sorridente. Che tu abbia la pace Bruno caro, quella che hai cercato lasciando però nel dolore i tuoi familiari e tutti noi che ti abbiamo conosciuto. Un abbraccio ai tuoi cari”.