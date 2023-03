Non avrebbe riportato ferite il ciclista di 19 anni che, nella serata di ieri, 3 marzo, si è schiantato contro l'auto di servizio della Guardia di Finanza.

È successo intorno alle 22, in piazza Vittorio Veneto, a Biella. Stando alle prime informazioni raccolte, il giovane non si sarebbe accorto del mezzo in transito. Sul posto gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi.