Sandigliano, al centro diurno anziani tornano le attività

A Sandigliano ha riaperto il Centro Diurno presso la Casa Anziani in via Antonio Gramsci. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 17:30 a un costo di 25 euro al giorno, comprendente pranzo, merenda, bagno settimanale, servizio infermieristico, ginnastica di gruppo ed animazione. E' possibile presentare richiesta direttamente alla Casa Anziani o inviare una mail a casanziani@libero.it.

Entusiasta il sindaco Mauro Masiero: “Sono davvero felice – commenta – perchè è un servizio molto importante per il nostro territorio, che da anni non c'era più. E' fondamentale per gli anziani stessi e per le famiglie”.

A gestire la struttura è sempre la Cooperativa Sociale di Sandigliano.