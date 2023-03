A.M.S.A.P., presentati gli eventi 2023 - FOTO

Qualche “aggiornamento” alla squadra, un bilancio chiaro e (soprattutto) positivo e un lungo elenco di eventi.

Questa potrebbe essere la “super sintesi” dell’Assemblea Ordinaria annuale di AMSAP (il Club di auto e moto storiche, federato ASI, di Biella) che si è tenuta nei locali dell’Accademia dello Sport di Città Studi, a Biella, sabato 25 febbraio.

In apertura il Presidente, Carlo Tarello, ha comunicato che, a seguito delle dimissioni di Alina Manachino, il Direttivo ha nominato Vicepresidente Guido Gili e Tesoriere Paolo Chiocchetti. Invariati i nomi e le cariche degli altri esponenti del Consiglio (il segretario Lucio Ferrigo e i consiglieri Mario Banfo, Cesare Brovarone, Giuseppe Simonato e Teresio Zola).

Subito dopo il nuovo Tesoriere ha preso la parola per presentare il bilancio consuntivo 2022 e il bilancio preventivo 2023. “Chiudiamo il 2022 con un buon saldo positivo” ha spiegato. “Il preventivo 2023 è più o meno sugli stessi livelli del 2022 ma va tenuto presente che, vista l’attuale situazione economica, abbiamo deciso di mantenere invariate le quote associative 2023. In generale, il Club ha oggi più di 300 soci, l’80% dei quali ha già rinnovato la quota associativa. Un risultato, possiamo dire, estremamente positivo!”.

Dopo l’approvazione di consuntivo e preventivo la parola è tornata al Presidente che ha, per la prima volta, aperto un “libro dei sogni” in cui spicca la ricerca, attualmente in corso, di una nuova sede: “un luogo più ampio” ha detto “adatto a ospitare eventi, appuntamenti culturali, sedute di omologazione e altro ancora”.

Poi la parola è passata al segretario, Lucio Ferrigo, che ha illustrato l’elenco degli eventi 2023.“Per comodità anche quest’anno li presentiamo suddivisi per categorie” ha premesso: “eventi di due giorni, di un giorno, culturali, con altri club federati, visite a musei e mostre, partecipazione e supporto a gare di regolarità e appuntamenti sportivi e ancora eventi dedicati ai giovani”.

Fra i tanti spiccano la visita al Museo della Fondazione Gianadda, a Martigny (Svizzera), la gita al Lago di Mergozzo e alle cascate del Toce, l’appuntamento Ruote e Tartufi in Roero e Langa, serate organizzate sulla falsariga di quella dedicata alla Stratos e al Montecarlo di Piero Liatti, l’Interclub Piemonte, il Memorial Enrico Leone, le visite alla Pinacoteca di Brera e ad Automotoretrò, la regolarità Occhieppo-Graglia, il Revival Rally Lana, l’evento Portula & Motori e, per i giovani, un appuntamento dedicato alle Youngtimer e alle auto fra i 20 e i 30 anni.

Un discorso a parte ha meritato la tappa di Biella dell’Historic Challenge Autogiro d’Italia 2023, in programma nei giorni 8 e 9 giugno: gli stessi del Gran Premio “Circuito di Biella” del 1935 (vinto da Tazio Nuvolari davanti a Louis Chiron e Nino Farina) che verrà rievocato con il passaggio, su quello che fu il percorso di allora, di tutte le vetture partecipanti.

Va ricordato che, in virtù della collaborazione di AMSAP con l’organizzazione, i soci del Club potranno prendere parte all’evento a condizioni di favore. Dopo Ferrigo è intervenuto Giuseppe Simonato, che ha presentato il programma, altrettanto variegato, del settore motociclistico, messo a punto insieme al MotoClub Perazzone-Cavallini di Biella. Fra le iniziative dedicate alle sole moto, da ricordare in particolare il tradizionale appuntamento con il Raduno Città di Biella, la partecipazione al Motogiro del Piemonte e la Gita al Colle del Nivolet.

In chiusura, prima del rinfresco finale, il Presidente ha voluto ricordare il primo appuntamento della stagione, che sarà la tradizionale visita, in programma per il giorno 12 marzo con i mezzi Amsap, alla Casa di Riposo Domus Laetitiae di Andorno Micca; organismo a cui il Club anche quest’anno devolverà un significativo contributo.