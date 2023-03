Zumaglia, 60 mila euro con il Bando Next Generation WE

Grazie al grande lavoro di squadra portato avanti dall’Amministrazione, il Comune di Zumaglia nell’ambito della Seconda edizione del Bando Next Generation WE si è aggiudicato un contributo di € 60.000 Euro da parte del Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo.

In questa edizione è stato deliberato il sostegno a 42 progetti proposti da Comuni e Unioni di Comuni, ritenuti rilevanti per il territorio e aventi i requisiti di finanziabilità nell’ambito delle risorse disponibili attraverso il PNRR e/o i programmi europei, nazionali e regionali.

Sul territorio biellese il contributo è stato ricevuto esclusivamente dal Comune di Zumaglia e dalla Provincia di Biella.

Come previsto dal Bando, il suddetto contributo è destinato alla copertura delle spese riconducibili all’affidamento da parte dell’Ente beneficiario di uno o più incarichi di consulenza esterna per l’implementazione di azioni, attività, servizi, anche attinenti all’area dell’ingegneria e dell’architettura, per la progettazione degli interventi oggetto della proposta.

Il progetto per cui tale importo è stato previsto e per il quale sarà usato è “Abitare Zumaglia”. Progetto il quale si pone gli obbiettivi di creare le condizioni per incrementare considerevolmente la qualità della vita per l’attuale popolazione di Zumaglia considerate le sue attuali caratteristiche demografiche e delle relative dinamiche future, sviluppare le notevoli potenzialità di attrazione turistica del territorio. Tale progetto ha lo scopo di contrastare e invertire il processo di spopolamento del paese e i correlati processi di degrado urbanistico, economico e sociale che si rilevano da alcuni anni nel territorio di Zumaglia.

All'interno di un orizzonte temporale di programmazione di lungo periodo assumibile al momento di 20/30 anni. Inoltre, “Abitare Zumaglia” si pone gli obiettivi di creare le condizioni per incrementare considerevolmente la qualità della vita per l'attuale popolazione di Zumaglia considerata nelle sue attuali caratteristiche demografiche e delle relative dinamiche future; attrarre sul territorio nuove famiglie e nuovi cittadini attraverso una offerta di servizi e infrastrutture pubbliche e private che possa rispondere in termini completi alle esigenze di una vita incentrata sulla vita nel paese; sviluppare le notevoli potenzialità di attrazione turistica del territorio laddove sarà possibile svolgere o attività di escursionismo e svago nel verde e nella natura o attività sportive, artistiche e culturali.

Nello specifico si pensa di intervenire attraverso una riprogettazione completa in ottica polifunzionale delle aree del Parco di Villa Virginia, degli attuali edifici del Municipio e degli Impianti sportivi; alla smart grid e microproduzione di energia elettrica; alla bonifica dell’area della ex discarica in località Strada della Coltella; al ripristino e riqualificazione sentieri che collegano le frazioni con il centro del paese di Zumaglia.

E’ importante ora guardare al futuro essendo questo un ottimo risultato, primo traguardo per evolvere Zumaglia valorizzando tutto il suo patrimonio e le sue caratteristiche intervenendo negli ambiti che l’Amministrazione ha considerato più cari ai cittadini zumagliesi.

Il sindaco Edoardo De Faveri dichiara: “Questo grande risultato dell’Amministrazione è di tutta la comunità zumagliese che rappresento ed è frutto del lavoro di una squadra che fin dal giorno del suo insediamento non ha mai mollato. Entrati in punta di piedi nel mondo della pubblica amministrazione, l’Amministrazione ha saputo con tenacia lavorare per concretizzare i propri obbiettivi cercando di salvaguardare sempre gli interessi della sua comunità. Ci tengo a ringraziare personalmente ogni singola persona che ha contribuito fin dalle fasi iniziali alla condivisione delle proprie idee mettendo a disposizione le proprie competenze per sviluppare la Zumaglia del futuro”.