Precipitazioni nevose abbondanti nell'ultima settimana, pericolo valanghe fino a 3-marcato

“La settimana è stata caratterizzata da diffuse precipitazioni nevose, particolarmente abbondanti sui settori sudoccidendali e meridionali e sulla fascia prealpina compresa tra la Val Chisone e Val Pellice. I quantitativi di neve fresca decrescono in modo significativo spostandosi verso i settori settentrionali”. A scriverlo Arpa Piemonte sui propri canali web.

E aggiunge: “Le precipitazioni sono state accompagnate da ventilazione sostenuta, soprattutto a quote elevate, con la conseguente formazione di estesi lastroni di dimensioni rilevanti, soprattutto dove le nevicate sono state più intense. Gli accumuli da vento possono essere sollecitati già al passaggio di un singolo sciatore.Per il fine settimana il grado di pericolo sarà 3-Marcato sui settori sudoccidentali e meridionali così come in quota su Alpi Cozie Nord e Alpi Graie di confine. Altrove, a seguito della minore intensità delle ultime nevicate, il grado di pericolo sarà compreso tra 1-Debole e 2-Moderato.Soprattutto sui settori occidentali e meridionali le attuali condizioni richiedono attenzione e prudenza”.