Nuvolosa 2023, Filippo Perelli si aggiudica la 5° edizione

E’ stato Filippo Perelli, con l’opera “Silenzio” ad aggiudicarsi il primo premio (e l’assegno di 1.500 euro) del Festival del Fumetto “Nuvolosa”, giunto alla quinta edizione. A premiare il ventiquattrenne disegnatore di Ferrara è stato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

“Nella mia città – ha detto il vincitore – molti coetanei criticano senza far nulla. Per questo nelle mie tavole sono partito ricordando D’Annunzio”. Il secondo premio (700 euro) è stato consegnato dall’artista Daniele Basso, a Walter Trono con “Prigione”: “Ci speravo di salire sul podio – ha raccontato il giovane di Martina Franca -. Vivo due vite: l’amore per la Puglia e quello per il biellese, che mi ha fatto conoscere la mia futura moglie. I soldi del premio saranno utili per il matrimonio”. Mentre il terzo premio (400 euro), consegnato da Luca Iori, direttore del centro commerciale I Giardini a Paolo Rossi con “Città perfetta”.

Il Premio speciale “Sceneggiatura” di 200 euro è stato assegnato a Marco Poggi con “Schiavi del lusso” ed a premiare il forlivese è stata la presidente di Creativecomics Cecilia Triverio. “Questa edizione di Nuvolosa è cresciuta moltissimo e ne siamo entusiasti – racconta l’assessore alle Politiche Giovanili Gabriella Bessone -. Il fumetto “Biella tra le nuvole” è stato molto apprezzato e avere nel corso di questa presentazione il direttore della compagnia Ars Teatrando Paolo Zanone che ha vestito i panni di Quintino Sella, è stata la classica ciliegina sulla torta. Ringrazio ancora una volta i tanti partner che ci seguono e che sempre di più apprezzano Nuvolosa”.

Alla kermesse, oltre al sindaco di Biella Claudio Corradino, al vice Giacomo Moscarola e agli assessori Isabella Scaramuzzi e Silvio Tosi, non sono voluti mancare gli assessori regionali Chiara Caucino ed Elena Chiorino; il consigliere regionale Michele Mosca, il segretario provinciale della Lega Roberto Simonetti; mentre Bessone è stata affiancata da Fabrizio Lava, dell’associazione StileLibero, dallo sceneggiatore Giuliano Ramella e dal direttore di Nuvolosa Daniele Statella.

“Il Festival "Nuvolosa" cresce – dice il sindaco di Biella Claudio Corradino -. Cresce il suo interesse nel panorama internazionale del fumetto, sintomo di un settore in fermento creativo e crescono le attività collaterali. Così, in occasione della quinta edizione del Festival del fumetto, la novità più interessante è rappresentata dal volume in stile graphic novel "Biella tra le Nuvole", dove Quintino Sella (interpretato magistralmente dal direttore artistico di Ars Teatrando Paolo Zanone) ha raccontato la nostra città, interagendo con diversi personaggi storici e mostrando i luoghi simbolo di Biella. Anche quest'anno il Premio Nazionale Nuvolosa ha raccolto la partecipazione di tantissimi giovani da tutta Italia. Quella del 2023 è un'edizione particolarmente significativa dal tema “Gli occhi sulla mia città: com'è e come la vorrei” che vuole portarci nei luoghi più amati e simbolici dei ragazzi e delle ragazze che hanno mandato i loro lavori, svelando quello che ritengono il loro microcosmo di appartenenza, fatto di luoghi, monumenti, sensazioni, delusioni, paure e desideri”.

Non meno interessanti i riconoscimenti riservati alla sezione locale. Il primo premio, consegnato dal disegnatore Fabio D’Auria è andato agli studenti della II G del Liceo Artistico Samuele Melis e Sofia Bonfanti grazie alla loro opera senza titolo. “Ci siamo molto divertiti – hanno detto un po’ intimoriti i due studenti -. E’ stata una bella esperienza e non pensavamo di vincere”. Il secondo premio consegnato dal disegnatore Claudio Stassi è andato a Matilde Grosso e Ania Masi della 2F con “L’incubo di Eliogabalo”. Una curiosità per il terzo premio appannaggio di Caitlynjane Sunico. La studentessa della V F l’anno scorso era stata seconda con “The simple story of a bird”, mentre in questa edizione si è dovuta “accontentare” del terzo gradino del podio grazie a “Rumore e silenzio”.

A premiarla il professor Leonardo Pierro. Le tavole dei vincitori e dei selezionati saranno inserite in catalogo ed esposte nell’ambito di “Nuvolosa” dal 4 al 12 marzo. Un video presenterà le tavole di altri 15 lavori selezionati dalla giuria. Le sole tavole dei vincitori rimarranno esposte a Palazzo Ferrero fino al 18 giugno, nell’ambito della rassegna “Viaggio – Orizzonti, Frontiere, Generazioni”.

Da non perdere il programma di domenica 5 marzo.

Ore 10:00-11:00: “Biella tra le nuvole”. Incontro con Giuliano Ramella, Fabio D’Auria, Riccardo Randazzo, Fabrizio Russo, Nicolò Santoro, Noemi Rosano, Daniele Statella, Claudio Stassi. Presentazione del volume a fumetti che racconta la città di Biella. Al termine, distribuzione di una stampa omaggio fino a esaurimento.

Ore 11:00-12:00: “Giuseppe Palumbo, nel segno di Diabolik”. Incontro con l'autore. Al termine session sketch. Ore 12:00-13:00: Portfolio Review" con Ivan Calcaterra, riservato ai partecipanti del concorso. Su prenotazione a Informagiovani

Ore 14:00-15:00: Comics Lab Workshop di fumetto (dai 12 anni) con Salvatore Di Marco – Direttore della Scuola del fumetto di Palermo. Posti limitati, solo su prenotazione a Informagiovani

Ore 15:00-17:00: “Visita guidata al Piazzo sulle orme di Quintino Sella” con guida turistica di Discovey Alto Piemonte. Punto di ritrovo presso la Funicolare e su prenotazione a Informagiovani Ore 15:00-16:00: “Portfolio Review con Arancia Studio” con Luca Blengino, art director di Arancia studio. Solo su prenotazione a Informagiovani.

Sarà possibile acquistare gli APERITIVO COMICS, spendibili nella giornata di Domenica 5 Marzo dalle 10:00 alle 18:00. Il Coupon (su prenotazione sulla pagina Facebook Premio Nuvolosa) dà diritto a: set con stampe di vari disegnatori, aperitivo con degustazione prodotti del territorio, disegno sketch a scelta tra gli autori presenti.