Assunzioni a tempo indeterminato in Atap, ecco le figure ricercate

Atap ha pubblicato due avvisi distinti di selezione del personale in questi giorni. In particolare, le figure ricercate sono quelle di autisti, collaboratori d’Ufficio, operatori della Mobilità e dopo un periodo di prova è prevista l'assunzione a tempo indeterminato.

In particolare, Atap ricerca personale da adibire alla mansione di conducente di linea previa assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel profilo di Operatore di Esercizio – Area professionale 3^ – Area operativa: Esercizio (parametro di ingresso 140 CCNL Autoferrotranvieri). In fase di assunzione A.T.A.P. S.p.A. si riserva di ridefinire, in aumento rispetto al minimo contrattuale sopra indicato, il parametro di ingresso, in relazione al livello di esperienza professionale, rilevanza curriculare e capacità attestato dal neoassunto. È previsto un periodo contrattuale di prova della durata di 6 mesi. Per partecipare alla selezione gli aspiranti candidati devono trasmettere via e-mail all’indirizzo segreteria@atapspa.it, il proprio curriculum formativo/professionale con firma autografa, preferibilmente in formato europeo, contenente le seguenti informazioni minime: Cognome, nome, luogo, data di nascita, codice fiscale. Residenza anagrafica, nonché domicilio o recapito se diverso dalla residenza, indirizzo di posta elettronica cui saranno indirizzate tutte le comunicazioni relative alla selezione e recapito telefonico. esperienze lavorative e formative svolte e titoli professionali posseduti. Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio del personale di A.T.A.P. S.p.A. – C.so G. A. Rivetti 8/b – 13900 Biella – Tel. 0158488411 – Fax 015401398 – e-mail: segreteria@atapspa.it. Ai fini della presente selezione verranno considerate le domande di partecipazione presentate entro il 31/12/2023.

Queste invece le altre figure ricercate: 1 Collaboratore d’Ufficio – Area professionale 3^ – Area operativa: amministrazione e servizi, con trattamento economico minimo di ingresso corrispondente al trattamento complessivo di garanzia previsto dal vigente CCNL Autoferrotranvieri per il parametro 175, da inserire nell’Ufficio Programmazione Movimento e 3 Operatori della Mobilità – Area professionale 3^ – Area operativa: servizi ausiliari per la mobilità, con trattamento economico minimo di ingresso corrispondente al trattamento complessivo di garanzia previsto dal vigente CCNL Autoferrotranvieri per il parametro 138.

Per tutte le posizioni a concorso è previsto un periodo di prova della durata di 6 mesi. Gli avvisi di selezione in versione integrale e i modelli per la presentazione della domanda di ammissione sono disponibili di seguito, oppure presso la sede ATAP di Biella (C.so G. A. Rivetti 8/b).

Le domande di ammissione devono pervenire presso la sede ATAP di Biella (C.so G. A. Rivetti 8/b – 13900 Biella) entro e non oltre le ore 16.00.00 del giorno 31/03/2023.