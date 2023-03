A Pettinengo si cerca un volontario per fare assistenza ai bambini alle elementari

A gennaio 2023 il Consiglio Comunale di Pettinengo ha approvato il regolamento del Servizio di Volontariato Comunale la cui finalità principale è la partecipazione attiva del Cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica alla Comunità di Pettinengo. Questa attività ovviamente non sostituisce i compiti dell’Ente ma può costituire un supporto alla Comunità in diversi ambiti, dall’area sociale, a quella culturale/sportiva/ricreativa, a quella civile/ambientale, a quella gestionale.



In questo momento sarebbe utile per la Comunità, ed in particolare per le nostre Scuole Elementari, un volontario/a che, assieme ad una Maestra, facesse assistenza e pranzasse con i bambini nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì (dalle ore 12,00 alle 13,30) fino al termine dell’anno scolastico; in questo modo, la seconda Maestra che ad oggi si occupa di questa attività in mensa, potrebbe dedicare 18 ore/mese per aumentare la proposta educativa per i bimbi, sdoppiando per alcune materie le Classi miste. È un modo concreto per migliorare la didattica scolastica a beneficio dei bimbi.



Questo è solo uno dei tanti esempi di supporto alla Collettività, ci sono decine di attività che possono migliorare la vita di Pettinengo.

Per diventare volontari civici occorre iscriversi compilando il modulo disponibile on line all’indirizzo:



www.comune.pettinengo.<wbr></wbr>bi.it/portals/1613/<wbr></wbr>SiscomArchivio/8/mod-domanda-<wbr></wbr>di-iscrizione.doc



oppure reperibile presso gli ufficio comunali e prendere visione del regolamento comunale consultabile al seguente indirizzo:http://www.comune.pettinengo.bi.it/Home/Regolamenti-on-line/Regolamenti-Dettagli?ID=56672-3

Il Comune adempirà ad una serie di norme che vanno dalla tutela della salute, alla fornitura delle idonee attrezzature necessarie all’espletamento del ruolo, alla copertura assicurativa contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività nonché della responsabilità civile per danni causati a terzi durante l’esercizio del volontariato.

L’Amministrazione Comunale può anche rilasciare al termine dell’attività, qualora possa interessare, un certificato delle esperienze acquisite a chi ne facesse richiesta.