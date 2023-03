A.S.A.D. Biella ha, da ventisette anni, l’obiettivo di favorire l'inclusione attraverso la pratica sportiva e la progettazione di eventi come la edizione numero 1 della camminata non competitiva "OREMO RUN - Corri per l'INCLUSIONE", organizzata a livello operativo con APD Pietro Micca e la sezione Biella Running, per sabato 25 marzo 2023 alle 14,30, dalla sede della Pietro Micca.

Fanno parte del team organizzativo dell’evento anche Cooperativa Tantintenti, Consorzio Filo da Tessere, Cooperativa Domus Laetitiae e C.S. Sportivamente perché, questa volta, l’obiettivo, oltre all’inclusione, è duplice: iniziare il conto alla rovescia verso l’inaugurazione di Cascina Oremo - nascente polo educativo, di cui le quattro realtà faranno parte, che diverrà un punto di riferimento per l’educazione, l’orientamento e lo sport - che avverrà il prossimo 15 aprile 2023 e raccogliere fondi per l'acquisto di materiale sportivo da utilizzare nelle attività destinate all’inclusione, che si terranno proprio a Cascina Oremo.

Sempre nel pomeriggio di sabato 25 marzo ci sarà un momento di grandissima emozione e suggestione: la partenza della Torch Run che farà tappa nei luoghi significativi che hanno caratterizzato il percorso progettuale di cascina Oremo fino al giorno della sua inaugurazione. Alla Oremo Run parteciperanno Team e Atleti Special Olympics provenienti dalla Regione Piemonte, famiglie, studenti di ogni ordine e grado, adulti e bambini, runners e associazioni sportive.

Il dress code richiesto per la giornata sarà: ‘indossare qualcosa di rosso’, colore degli Special Olympics.

È possibile fin d’ora entrare in possesso dei pettorali della Oremo Run presso:

-Sede di Sportivamente - via Tripoli 24 ADP Pietro Micca - Corso G. Pella, 19/A

-BiboSport Biella - Via Giuseppe Mazzini, 17/b Mombarun - Via Sebastiano Ferrero, 9

Oppure prenotando il proprio pettorale sul sito: www.biellawelfare.it al seguente link: https://biellawelfare.it/scheda-oremo-run-corri-per-l-inclusione-19067

È inoltre possibile sostenere l’iniziativa tramite una donazione che si potrà effettuare presso il sito della ‘Rete del dono’: https://www.retedeldono.it/it/bdonations/88661

Charlie Cremonte, presidente ASAD Biella e C.S. Sportivamente così commentano: “Idealmente Oremo Run è la naturale evoluzione della Run for Special avvenuta nel 2019, perché alla base c’è la stessa impalcatura e il medesimo approccio che ha funzionato molto bene. Chiaramente la camminata di quest’anno, che auspichiamo diventi un appuntamento periodico, rappresenta molto di più e cioè la via verso l’inaugurazione di Cascina Oremo che sarà il luogo simbolo dell’inclusione del territorio. Il 25 marzo accadranno molte cose fra cui al mattino la convention del Team Special Olympics Piemonte, la partenza della torcia e questa festosa gara che unirà tutti verso un unico obiettivo in grado di trascinarci con fervore verso la meta: Cascina Oremo”.

Paolo Vialardi, presidente di Biella Running dichiara: “Pensare a fine marzo e immaginare l'area dell'Accademia dello Sport, Città Studi e Cascina Oremo che si colorerà del calore e dello spirito di Special Olympics mi rende felice fin da ora. Dico sempre che il mio rapporto con Charlie Cremonte e il mondo Special Olympics per me è sempre un momento di grande entusiasmo. E con Oremo Run tutto questo è a un passo, vi aspettiamo".