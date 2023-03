Broomball, grande successo ad Oropa per i campionati studenteschi

Grande divertimento e agonismo nella seconda edizione dei Campionati studenteschi di broomball alla pista di pattinaggio su ghiaccio di Oropa.

Si tratta di uno sport importato dal Canada che permette anche a chi non ha dimestichezza con il pattinaggio su ghiaccio di simulare una partita di hockey utilizzando scarpe da ginnastica, una mazza modellata sulla forma di una vecchia scopa di saggina mozzata e una palla in gel simile a quella utilizzata per la pallamano.

È nato nei paesi freddi del nord America grazie all’inventiva di bambini che, non avendo a disposizione materiale tecnico e palazzetti del ghiaccio per giocare ad hockey, si accontentavano di giocare sui laghi e sui fiumi ghiacciati con scarpe invernali, una vecchia scopa e una palla, spesso fatta di stracci cuciti.

Oggi il broomball (chiamato in francese ballon-balai) è diventato uno sport codificato con regolari campionati e giocato in molti palazzetti del ghiaccio nel mondo. In Italia la FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) ha una sezione dedicata a questo sport che si gioca soprattutto nei palazzetti del Triveneto.

Nel Biellese, già nel 1983, fu proprio il neodiplomato professor Bidese Massimo a dar vita a questa attività sportiva nel pattinaggio su ghiaccio di Caulera in Panoramica Zegna, importandolo da Torre Pellice. Dopo 15 anni di tornei avvincenti, con quasi 20 squadre iscritte ogni anno, il cambiamento climatico ha reso difficile il mantenimento della pista naturale in quella località, ma da qualche anno il tenace e appassionato Massimo ha ripreso la promozione degli sport del ghiaccio nella pista di Oropa, realizzata dall'associazione da lui stesso fondata e che oggi la presiede.

Tre anni fa si è tenuta la prima edizione dei campionati studenteschi della provincia, con 8 squadre partecipanti provenienti da vari istituti superiori biellesi. Grazie all'iniziativa dell'Ufficio Scolastico Provinciale, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia da COVID-19, è potuta ripartire questa attività sportiva che ha visto oltre 250 alunni delle scuole secondarie di secondo grado, accompagnati dai loro insegnanti di scienze motorie, cimentarsi in questa attività sportiva dai primi di dicembre ad oggi grazie ai tecnici dell’ASD Oropa Outdoor che li hanno eruditi alle attività del ghiaccio.

In questa edizione dei campionati si sono iscritte otto squadre che hanno aderito alla proposta: tre composte da classi del “G. & Q. Sella” e cinque dell'Istituto “E. Bona”. Squadre che hanno dato vita ad avvincenti partite, ricche di goal, scivolate e risate. Ogni squadra, mista di maschi e femmine, doveva essere composta da almeno 6 elementi di cui 5 in campo e sempre con almeno una ragazza in gioco.

Il broomball ha infatti come caratteristica quella di essere uno sport molto inclusivo: tutti i ragazzi e ragazze che si sono cimentati sono immediatamente riusciti a immergersi nella competizione divertendosi, cadendo e rialzandosi velocemente per non perdere l'azione. Anche chi normalmente fatica ad entrare nello spirito e nelle meccaniche dei giochi di squadra più conosciuti trova fiducia, entusiasmo, partecipazione e divertimento, spesso inaspettato anche per i ragazzi stessi.

Nella giornata di martedì 28 febbraio, nonostante la nevicata e il tempo nebbioso, le squadre sono arrivate puntuali alle 8:15 ad Oropa per il sorteggio dei gironi e alle ore 9:00 sono iniziate le partite. Le prime due classificate di ogni girone, ognuno composto da quattro squadre, hanno dato vita a due semifinali che hanno portato a disputare la finale tra due squadre dell'Istituto “E. Bona”: “Acciughe bagnate”, composta da 7 alunni/e della 5 B e “IQOS” da alunni della classe IV A. Dopo i tempi regolamentari la partita era bloccata sul punteggio di 2 a 2 e non sono bastati i tempi supplementari, a disputati a reti inviolate, per decretare la squadra vincitrice; solo ai calci di rigore si sono imposti i “IQOS” come vincitori della competizione.

La squadra vincitrice era formata da: Fraire Davide, Merlin Christian, Menin Alessandro, Montesin Lorenzo, Borra Andrea, Borrione Lorenzo, Canu Andrea, Magfhour Yasmine, Ciobanu Maria Teodora. Ottima l'organizzazione messa in campo dall'ASD Oropa Outdoor che si è proposta anche per organizzare i Campionati studenteschi di orienteering a fine aprile