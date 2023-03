Bielmonte, GS Regionale Ragazzi “Trofeo Accu-Tech”, FOTO e CLASSIFICA

La quarta e ultima giornata di gare regionali organizzate dallo sci club Oasi Zegna a Bielmonte si è conclusa presto e bene con una giornata stupenda per lo slalom gigante categoria ragazzi. Le gare zonali non sono terminate, ma si disputeranno in altre località ed evidenzieranno i migliori ragazzi ed allievi che avranno accesso alle finali italiane di Ponte di Legno dal 19 al 25/3/2023.

Come sempre si ringraziano tutti i ragazzi, gli sponsor, oggi in particolare "Accu-Tech", Icemont, giudici e allenatori, cronometristi, guardia porte, soccorso piste, volontari e quanti anche in questa occasione hanno dato una mano per l'ottima riuscita della manifestazione.

Arrivederci fra un paio di settimane per le FIS internazionali di slalom speciale.

Ecco la classifica

https://newsbiella.esprimo.com/fileadmin/archivio/newsbiella/box/home/Cornici/20230303-GS-Rag-Bielmonte-ClassificaUfficiosa.pdf