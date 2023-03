Lunedi’ biellese per il ministro Locatelli: la soddisfazione dell’assessore Caucino e del sindaco Corradino

Lunedì mattina tutto biellese per il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, il prossimo 6 marzo.

Il programma prevede che l’esponente del governo sarà alle 9.45 presso la Cooperativa Anteo, in via Piacenza n 11 a Biella per poi dirigersi, alle 10,30, presso l’istituto Domus Laetitia, in via Roma 127 a Sagliano Micca. Alle 11,30 Locatelli si recherà invece presso Cascina Oremo, in corso Giuseppe Pella 2, a Biella. La mattinata biellese del Ministro si concluderà alle 12.30 presso il ristorante «Malvarosa», in via XI febbraio, 7 a Lessona.

«Da biellese e da donna delle istituzioni, che si è sempre occupata di disabilità - spiega l’assessore regionale, Chiara Caucino - sono orgogliosa di poter accogliere il Ministro Alessandra Locatelli nella mia città, persona che stimo e che ha sempre lavorato con impegno e determinazione - nella sua Regione e al governo, per sostenere i più fragili, coloro che hanno più bisogno di noi». «D’altronde - prosegue Caucino - compito della politica a mio avviso deve essere proprio questo: partire dal fondo, dai più deboli, migliorare il benessere di versa davvero in condizioni di estrema difficoltà. Che siano disabili o che siano persone svantaggiate: proprio per questo l’8 marzo inaugureremo a Biella il primo centro di oculistica sociale, un vero e proprio cambiamento nel welfare, a tutto vantaggio di chi non può permettersi una visita dall’oculista o infinite liste di attesa, ma che allo stesso tempo ha tutto il diritto alla salute e alla prevenzione».

«Avere in città il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli - aggiunge il sindaco di Biella, Claudio Corradino - che visiterà la Cooperativa Anteo, il centro della Domus Laetitia e Cascina Oremo, è un onore e un'occasione per farle toccare con mano quello che quotidianamente viene portato avanti con passione, competenza e innovazione. Locatelli è un’esperta del settore: ha svolto esperienze di volontariato in diverse strutture sociali e socio sanitarie in Italia, presso associazioni che si occupano di sport e disabilità, nei servizi di urgenza ed emergenza e potrà rendersi conto di quanto stiamo facendo nel Biellese. Lo sport inclusivo è da sempre al primo posto nei nostri pensieri: uno degli obiettivi di questa amministrazione infatti è quello di migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie».