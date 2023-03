Alessandro Panza ad Andorno in occasione de “L’Europa incontra i territori, Biella e le Terre della lana”

Questa sera venerdì 3 marzo alle ore 20.30 l’europarlamentare Alessandro Panza, eurodeputato Lega – Gruppo ID, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e consigliere per la Montagna del Ministro per gli Affari Regionali, ha organizzato l’evento “L’Europa incontra i territori, Biella e le Terre della lana”.

L'appuntamento è presso la Sala Consiliare Unione Montana Valle Cervo La Bursch, Via Galliari 50, Andorno Micca (BI).