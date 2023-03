I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 3, 4 e 5 marzo

Venerdì 3 marzo

- Gaglianico, alle 21 all'auditorium Le nozze di Figaro, il gruppo canto, "Le Ali della Musica", direttore maestro Simona Carando

- Andorno, “L’Europa incontra i territori, Biella e le Terre della lana”, ore 20.30 presso la Sala Consiliare Unione Montana Valle Cervo La Bursch presente europarlamentare Alessandro Panza, eurodeputato Lega – Gruppo ID.

- Massazza, carnevale serata danzante

- Valdengo, ore 18, Martina Botta presenta il suo libro in biblioteca "Dopo il buio c'è sempre il sole". Evento di una città per le donne

- Cavaglià, per la “Festa della Donna”, aperitivo letterario con Silvia Delzoppo, che parlerà de “Alba Spina. Una vita per un ideale”, dalle 10.30 nella sala convegni (edificio Aquila), in via Vercellone 1.

- Lessona, alle 20,45 andrà in scena lo spettacolo "HeLa ovvero l'immortalità di Henrietta Lacks".

- Biella, biblioteca dei ragazzi, h 17 (dai 5 anni) “Storie da giocare”: laboratorio di sperimentazione e letture interattive. Mostra "Vietato non sfogliare"

- Sandigliano, Delegazione FISAR di Biella serata dal titolo: “Viticoltura Biodinamica: Scienza o Stregoneria?” al Relais Santo Stefano

- Biella, serata “Pizza&Games” organizzata da Spazio Ragazzi Divertistudio nei locali in piazza Falcone

Sabato 4 marzo

- Massazza, carnevale dei bambini alle 14,30, alle 18,30 santa Messa, 19.30 beer fest

- Biella, dalle 16,30 Nuvolosa, festival del fumetto, a Palazzo Gromo Losa. Presentazione del fumetto "Biella tra le nuvole" e premiazione partecipanti

- Biella alle ore 18 nella Biblioteca Civica di Biella, “I Mussolini dopo Mussolini” (Minerva), scritto da Edda Negri Mussolini e Mario Russomanno ed edito da Minerva, che sarà presentato dall’autrice

- Biella, giardini Zumaglini, ore 15, evento festa della donna, "Lotto marzo è di tutte", costruzione di una piazza tematica, evento de Le parole Fucsia

- Cossato, alle ore 21.00 il complesso musicale internazionale Gen Verde realizzerà il suo concerto Gen Verde Acoustic nel Teatro Comunale di Cossato (P.zza Elvo Tempia n. 20)

- Netro, carnevale, in Municipio, consegna delle chiavi alle maschere del paese, Conte, Contessa Piccolo Conte e Contessina, seguita dalla cena di apertura al Salone Polivalente a base di “Pulenta e marlus”.

- Bielmonte, con le ciaspole di notte con la luna piena o sotto un cielo stellato senza luna alla scoperta di Oasi Zegna dalle 17 alle 2, località Bocchetto Sessera

- Biella, via Novara 4 Ristogatto vegetariano di Gattopoli per raccogliere fondi per l'associazione dalle 19.30 alle 23

- Biella, alle 21, nelle sale del Circolo Culturale Sardo di Biella si terrà la “Festa della Donna”.

- Oropa piazzale Funivie – Pattinaggio su ghiaccio, ciaspolata in notturna Ritrovo ore 19.30 - Partenza ore 20.00 – Rientro ore 21.30 ca. per “spuntino” Ultima di questa stagione invernale grazie alla nevicata (30 cm) ed alla luna quasi piena, organizzano APD Pietro Micca – ASD Oropa outdoor

Domenica 5 marzo

- Massazza, carnevale, 1° carnival fun run dalle 9,30 iscrizioni, distribuzione fagiolata e pranzo

- Biella, prima ediziona a Biella di scambio di semi dalle 10,30 alle 17,30 alla sala arcipelago a Fondazione Pisteletto

- Biella, Palazzo Ferrero Nuvolosa festival del fumetto, dalle 10

- Bielmonte, Ciaspolata con la luna piena a Bocchetto Sessera

- Netro, carnevale, ricco programma che inizierà con la fagiolata preparata dal Gruppo Alpini. Nel pomeriggio la sfilata di maschere e gruppi mascherati accompagnati dalla Banda Musicale di Netro.

- Andorno Micca, Campo Sportivo Trail Autogestito Valle Cervo. Partenza ore 8 (stessa location Trail Monte Casto). Si correrà tutti insieme, tempo finale previsto 5 ore. Percorso lungo 29 km.

- Oropa, Visita guidata al Santuario di Oropa dalle 11 alle 12,30

- Candelo, Ricetto, Borgo medievale Mercato dei Produttori Agricoli dalle 10 alle 18