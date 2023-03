Sella, da lunedì nuova sottoscrizione del “Btp Italia”

Torna il Btp Italia. Da lunedì 6 marzo a giovedì 9 marzo il Ministero dell'Economia e delle Finanze collocherà infatti la diciannovesima emissione del titolo di Stato indicizzato all’inflazione italiana sul mercato Mot di Borsa Italiana.

Come per i precedenti collocamenti, anche in questa occasione i clienti del gruppo Sella avranno la possibilità di sottoscrivere il bond, pensato per proteggere i risparmiatori dall’inflazione, direttamente online tramite pc, smartphone e tablet, utilizzando il canale telefonico oppure presso tutte le succursali delle banche del Gruppo. Si potrà operare quindi in via diretta sul mercato Mot, senza la necessità di ricorrere all’asta tradizionale sui titoli di Stato. La prima fase del collocamento, come successo per le emissioni passate, è riservata agli investitori retail e in questa occasione avrà durata fino a mercoledì 8 marzo, salvo chiusura anticipata, mentre giovedì 9 il collocamento sarà riservato agli investitori istituzionali.

Questa emissione avrà una durata di cinque anni, già proposta in passato, e caratteristiche simili ai precedenti Btp Italia: vengono infatti confermate sia la cedola semestrale che la rivalutazione del capitale, anch’essa semestrale. Il taglio minimo acquistabile per gli investitori retail è sempre di 1000 euro. È previsto un premio fedeltà pari all’8 per mille per i risparmiatori che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2028. Il tasso reale annuo minimo garantito per questa nuova emissione è pari al 2%. Non è prevista alcuna commissione bancaria da applicare alla sottoscrizione.

Per sottoscrivere il nuovo titolo di Stato basterà accedere direttamente al mercato Mot tramite una delle piattaforme di trading online del gruppo Sella oppure utilizzare il canale telefonico o rivolgersi allo sportello più vicino.