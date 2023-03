Scolaresca di Imperia si schianta in autostrada, il responsabile di Diana Tours: “Bambini ritornati a Imperia, bus a Savona”

Sono già rientrati a Imperia i bambini del pullman che questa mattina si è schiantato contro un muro sull’Autofiori a Pietra Ligure.

“Il bus della nostra azienda è stato trasferito con un mezzo di soccorso in un officina specializzata di Savona – racconta Riccardo Duci, responsabile del movimento pullman di Diana Tours – subito dopo l’incidente abbiamo provveduto a inviare un altro mezzo per far rientrare la scolaresca a Imperia, anche se molti genitori hanno raggiunto Pietra Ligure per recuperarli”.

L’autista protagonista del drammatico incidente è una persona esperta con tanti viaggi sulle spalle, “un professionista, attento e preparata", dice di lui un collega che ha saputo dello schianto leggendo i social.

Sarà, comunque, la polizia stradale di Imperia a ricostruire la dinamica di quella che può essere definita una vera e propria tragedia sfiorata. Fortunatamente, infatti, quando il pullman ha scavalcato la corsia, nessun altro mezzo proveniva in senso di marcia opposto. In quel caso il bilancio dei feriti avrebbe potuto essere ben più grave.