Valdilana, Vallemosso: Viene urtata da un'auto che non si ferma ma che poi viene individuata dai Carabinieri

I Carabinieri giunti ieri sera, 2 marzo alle 22, a Valdilana località Vallemosso, hanno accertato che l'auto della richiedente era pesantemente danneggiata lungo tutta la fiancata ed hanno raccolto la testimonianza della donna che ha riferito di essere stata urtata da un mezzo proveniente dalla direzione opposta, in curva, che non si era fermato.

In base alle dichiarazioni della donna, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il mezzo, parcheggiato all'esterno di una fabbrica del posto, e il conducente non ha potuto far altro che ammettere le sue responsabilità e procedere allo scambio di dati per le assicurazioni. Verrà comunque sanzionato per non essersi fermato al momento dell'incidente che fortunatamente non ha provocato anche danni fisici alla vittima.