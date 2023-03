Valdengo: Noto alle forze dell'ordine disturba i clienti di un bar e scoppia la lite col titolare

Noto alle forze dell'ordine, perchè in regime di affidamento in prova, si è recato in un bar di Valdengo e ha cominciato a disturbare i clienti. Il titolare lo ha accompagnato fuori dal locale e lì è scattata la lite per cui hanno dovuto intervenire i Carabinieri. Il comportamento dell'uomo verrà segnalato dato la sua particolare condizione. L'affida mento in prova, infatti, è una sanzione penale che consente al condannato di espiare la pena detentiva per un periodo uguale alla pena inflitta, o comunque quella residua, in regime di libertà assistita e controllata.