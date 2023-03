Entra in auto con fare sospetto: a seguito di controlli, 21enne del Cossatese denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

Un 21enne del Cossatese censurato per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e in materia di armi, oggi venerdì 3 marzo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Questi i fatti. Mercoledì 1 marzo intorno alle 23,50, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM della CC Compagnia di Biella, hanno visto entrare in auto nel parcheggio di un supermercato di Biella un giovane con fare sospetto, e hanno proceduto con i controlli. Nel veicolo si trovavano già altri due soggetti, un uomo del 2002 incensurato e una donna sempre del 2002, censurata per reati in materia di stupefacenti. In seguito a un'accurata ispezione i militari hanno rinvenuto a terra, nel parcheggio, nei pressi del veicolo, un pacchetto in cellophane con all'interno 2 involucri contenenti complessivamente una decina di grammi tra hashish e marijuana.

Tutti i giovani sono a questo punto stati accompagnati presso gli uffici del Comando Provinciale e sottoposti a perquisizione personale, atto successivamente esteso al veicolo di proprietà, nonché alle abitazioni degli interessati. Ed è proprio presso l'abitazione del 21enne in seguito denunciato, che gli operanti, coadiuvati da militari dell'Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Cossato, hanno trovato all'interno della camera da letto 4 grammi circa di sostanza stupefacente tipo “hashish”; 5 grammi circa di sostanza stupefacente tipo "oppiacei"; 6 grammi circa di sostanza stupefacente tipo “ketamina”; un bilancino di precisione. Il tutto è stato posto sotto sequestro.