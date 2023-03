Cossato, il Questore sospende per una settimana la licenza a una sala giochi

Gli operatori della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa hanno denunciato il titolare di una sala giochi con sede nel comune di Cossato ai sensi dell’articolo 17 T.U.L.P.S. per l’inosservanza delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse.

In particolare, il titolare è stato segnalato alla locale Autorità Giudiziaria per non aver garantito un’adeguata sorveglianza sull’attività di gioco, in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonchè a tutela dei minori, della legalità e dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Inoltre, nel corso del controllo, gli operatori hanno accertato che l’impianto di videosorveglianza era gravemente depotenziato.

Alla luce di quanto emerso, il Questore di Biella ha emanato un provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell’art 10 T.U.L.P.S. per giorni sette a decorrere dal 03.03.2023.