Ponderano, il sindaco Locca risponde alla minoranza in merito all'ora della convoca dei consigli

Riceviamo e pubblichiamo la risposta del sindaco di Ponderano Roberto Locca in merito alla conferenza stampa della minoranza di ieri giovedì 2 marzo (leggi qui "Ponderano, la minoranza: "Democrazia un lusso di pochi")

"Apprendo con stupore la notizia e quindi il pensiero della minoranza inerente al merito della convocazione del consiglio comunale del 3 marzo ed in particolare all’ora della seduta. I Consigli comunali di Ponderano sono da sempre stati convocati alle ore 18,00/ 18,30 e non alle 17,00 come affermato, come facilmente dimostrabile attraverso la visione delle relative convoche che sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta o abbia voglia di leggerle sul sito istituzionale del comune. I consiglieri comunali che svolgono lavoro dipendente, ed è risaputo da ogni amministratore che si rispetti, hanno diritto al permesso retribuito a norma della vigente normativa nazionale per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali. “L'art. 79 del Tuel stabilisce che ai consiglieri comunali spetta il diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascun seduta del consiglio comunale e per il raggiungimento del luogo di svolgimento.”

Nel consiglio convocato oggi venerdì 3 marzo, non è previsto un “premio” come affermato dal gruppo di minoranza ma un riconoscimento ad una donna centenaria, cittadina di Ponderano che ha dedicato gran parte della sua vita alla collettività, prima come partigiana, poi come supporto all’amministrazione comunale e come membro del consiglio stesso, che, interpellata, ha espresso - stante l’età - la preferenza di potersi recare in Comune per ricevere il riconoscimento in mattinata, ma evidentemente il rispetto per chi si è adoperato per la collettività di cui la minoranza si fregia di farne parte non è cosa dovuta. Il consigliere Marco Romano era stato messo al corrente di questa necessità di convocazione anticipata in via informale personalmente dal sottoscritto nell’ambito di un incontro fortuito al supermercato di Ponderano circa una settimana prima della convoca stessa senza che via stata alcuna obiezione.

Infine, con riferimento all’asserita lesione dei diritti democratici lamentata dal consigliere Gardiolo Marco per avere ricevuto la convocazione pochi giorni prima della seduta, si rammenta allo stesso che, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale di Ponderano, le sedute di consiglio si distinguono in ordinarie, con convocazione da far pervenire al destinatario almeno 5 giorni prima, e straordinarie, come il caso di specie, con convocazione da far pervenire al consigliere almeno 3 giorni della seduta, termine ampiamente rispettato. Peraltro, le interrogazioni devono essere inserite nella prima seduta successiva alla loro ricezione e quindi, quelle inserite nella seduta di oggi non potevano essere rimandare ad altra seduta".