Dal Comune di Biella 50.284 euro per le associazioni

Il Comune di Biella, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 17/10/2022, al fine di sostenere la capacità di ripresa e resilienza dell’associazionismo locale, aveva deciso l’erogazione di un contributo “una tantum” in favore delle associazioni operanti sul territorio cittadino in ambito culturale, ricreativo, di promozione sociale e in ambito sportivo. Nei giorni scorsi sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze: ci sarà tempo fino alle ore 24 del 21 marzo 2023.

"L'intenzione di questa Amministrazione è quella di concedere un contributo straordinario nel limite della spesa complessiva di euro 50.284,00 al fine di favorire il rilancio delle attività post pandemia di aggregazione sociale realizzate dalle associazioni che svolgano attività sul territorio della Città di Biella - spiega il sindaco Claudio Corradino -. Il bando iniziale stabiliva la conclusione del periodo di raccolta delle istanze il 3 dicembre 2022. Siccome in quei termini sono pervenute 21 istanze, esigue rispetto al numero di associazioni operanti sul territorio, abbiamo deciso di riaprire i termini. L’importo massimo erogabile per singola associazione è di 1.000 euro, fatta salva l’eventuale riparametrazione in base al numero delle domande pervenute rispetto al budget assegnato”.

I soggetti interessati dovranno presentare l’istanza sull’apposito modulo disponibile all’indirizzo web www.comune.biella.it, allegando l’ultimo rendiconto economico approvato oppure compilando l’allegato B).

La domanda andrà inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cert.comune.biella.it; oppure a mezzo di raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo dell’Ente, via Battistero 4, 13900 – Biella (in questo caso farà fede la data di ricevimento della domanda).