Al "centro dinamico" di Biella di via Delleani, il pranzo per la festa della donna come primo evento

Il "Centro Dinamico" in via Delleani 34 ha aperto ufficialmente i battenti mercoledì 1 marzo. La gestione del circolo è affidata alla Cooperativa Maria Cecilia Onlus, affiancata dall’Associazione Casa di Giorno. Dopo la benedizione del parroco don Leone sono iniziate le danze. Hanno salutato i partecipanti l'Assessore Isabella Scaramuzzi e il sindaco Claudio Corradino. Il Centro Dinamico al momento conta già circa 200 iscritti.

“La tanto attesa riapertura dell'ex Centro Incontro Anziani di via Delleani è ora realtà - dice l'assessore alle Politiche sociali Isabella Scaramuzzi -. E' stato denominato "Centro Dinamico" e sarà aperto da mercoledì a domenica con orario 14,00/18,00, che diventerà 14,30/18,30 nel periodo estivo. Ora ci sarà ovviamente un primo periodo di rodaggio, che consentirà l'organizzazione delle varie attività co-progettate con il Comune per la fase di avvio. Il Centro Dinamico sarà uno spazio per coltivare tempo, relazioni, benessere e promuovere connessioni con il territorio per persone Over 60. Insomma, un centro per la collettività e interazione tra diverse fasce d'età e bisogni”.

Verrà garantito il servizio di trasporto per il Centro una volta alla settimana per coloro che non possono accedere in autonomia (massimo 7 persone). Il servizio andrà prenotato telefonicamente, contattando l’associazione GVV San Giuseppe – Filo di Arianna al numero: 800-545455.

Il primo appuntamento è già in scaletta: l'8 marzo con il pranzo per la "Festa della donna" (info al numero 393-9249149, iscrizioni aperte sino a sabato 4 marzo).