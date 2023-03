Parlare di omissione di soccorso stradale inevitabilmente significa affrontare un tema molto delicato e purtroppo anche molto attuale è semplicemente perché ci sono molte persone che magari provocano un incidente con la loro macchina magari con un'altra macchina o addirittura investendo dei pedoni o magari persone che sono in bici o persone che sono in scooter e poi scappando e per paura di dover pagare delle conseguenze che poi in realtà sono delle conseguenze che saranno ancora peggiori, perché oltre ad avere provocato un incidente se ne sono anche andate con tutte le problematiche e conseguenze penali di cui accenneremo in questo articolo

Infatti quando parliamo di omissione di soccorso stradale parliamo di un reato che comunque è previsto dal Codice Penale e quindi non è qualcosa su cui si scherza e riguarda quelle persone che possono essere accusate di omissioni di soccorso se ignorano l'accaduto come facevamo riferimento dove ci sono chiaramente dei feriti, ”e non solo dove ci sono dei danni alle cose perché quella è un'altra fattispecie di reato che accenneremo dopo

Tra l'altro è un'accusa che potrebbe ricevere una persona non solo se è coinvolta direttamente nell'incidente e quindi sei stata lei o lui a provocarlo e poi scappare ma anche se una persona che passa da lì e si rende conto che ci sono dei feriti o comunque ci sono dei pericoli da quel punto di vista e se ne va comunque può incorrere in dei problemi con la legge

Infatti comunque dobbiamo rimanere nel luogo dove è avvenuto un incidente non solo per dare soccorso ma anche per metterci a disposizione delle autorità giudiziarie e quindi delle forze dell'ordine che potrebbero volerci identificare e interrogare per fare luce sulle dinamiche dell'accaduto sostanzialmente che poi senza quello se ci pensiamo bene

Il codice penale prevede varie fattispecie di reato per quanto riguarda l’omissione di soccorso stradale

In ogni caso come dicevamo dal titolo di questa seconda parte ci sono varie fattispecie di reato previsti dal codice penale per quanto riguarda questo argomento di cui stiamo parlando che riguarda un sinistro stradale, e per esempio se una persona non si ferma in un incidente dove non ci sono feriti la legge prevede una sanzione amministrativa a differenza di quando invece non ci si ferma e ci sono dei feriti perché si può andare da una pena anche fino ai tre anni

Così come invece continuiamo a parlare di sanzioni amministrative che vengono combinate a parte per quelle persone che non hanno fornito le loro generalità proprio perché non si sono rese disponibili e se ne sono andati sostanzialmente

Che poi se ci pensiamo bene è quel classico argomento su cui le persone dovrebbero avere una certa sensibilità a prescindere poi dalle conseguenze che possono pagare dal punto di vista penale che comunque come abbiamo visto non sono poche e anzi questi reati si vanno sempre più aumentando e soprattutto aumentano le pene proprio perché il legislatore vuole mettere ordine da questo punto di vista.