La Mototerapia di Vanni Oddera conquista i biellesi, FOTO

Prima li hanno visti volare in alto, poi hanno volato con loro a cavallo delle loro moto, in piedi sulla sella e perfino sulle loro spalle. Bambini e ragazzi coraggiosi, seri in volto a misurare la velocità attaccati al manubrio o con una risata infinita sulla faccia.

Il popolo della Mototerapia invitato da Scialis e da NaturalBoom, si è radunato sabato mattina in piazza Vittorio Veneto a Biella. E mentre il MentalDrink inventato da Andrea Campagnolo scorreva a fiumi, il campione Vanni Oddera con il suo team ha inanellato evoluzioni acrobatiche, partendo da una pedana per poi alzarsi nel cielo di una decina di metrip er togliere il fiato a tutti gli spettatori. Nell’arco della giornata sono passate dalla piazza cittadina un migliaio di persone. Oddera con Francesco Buetto e Stefano Pontiggia te altri piloti, erminate le due esibizioni ha fatto provare il brivido di una corsa in equilibrio su due ruote anche al pubblico, soprattutto ai più piccoli, ai ragazzi svantaggiati che da sempre rappresentano il cuore pulsante della mototerapia Sono stati centinaia i giri al mattino e poi ancora al pomeriggio, in moto, in quad e sui sedili di bolidi rombanti. Ma il fine settimana ha riservato altrettante emozioni a Bielmonte dove Scialis, sempre sabato ha dato il via ai Campionati italiani dei sordi.

Domenica, con una cornice bianca di fiocchi di neve, i più irriducibili hanno partecipato a Scia col campione. In questo caso è toccato all’inossidabile olimpionico Piero Gros, della Valanga Azzurra, accogliere i ragazzi all’Oasi Zegna insieme al coro Vedovoci che ha tradotto in lingua dei segni il successo di Sanremo di Mr. Rain “Supereroi”. La neve non ha fermato il campionato, seppure ridotto a una sola manche, e l’animazione per i più piccoli con il truccabimbi, Minnie e la selfiebox. E a fine giornata non è mancata una golosa merenda per tutti e in particolare proprio per quei supereroi che nonostante il maltempo hanno preso parte allo slalom non competitivo guadagnandosi la medaglia.