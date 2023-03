In questo articolo vogliamo vedere come funziona l'ozonoterapia perché parliamo di un trattamento molto importante a livello medico che si basa su un principio molto semplice e cioè sul mix somministrato tra ossigeno e al suo nome medicale nell'organismo della persona.

Tutto questo viene fatto usando tecniche differenti che permettono però di avere degli ottimi risultati dal punto di vista terapeutico su tante patologie delle quali posso offrire la persona in questione.

Non dimentichiamo che l'ozono è una sostanza che ha molte capacità perché riesce nella pratica a modificare tutte quelle sostanze che possono provocare l'infiammazione cercando di attivarle in modo da non far loro produrre più questo dolore, ma non solo perché favorisce anche nutrizione e microcircolo dei tessuti per via appunto di una migliore ossigenazione.

Inoltre c'è da considerare che questo tipo di terapia non è così nuova anche se ne parla di più negli ultimi anni visto che esiste da circa 100 anni però la sua efficacia è finalmente stata riconosciuta in maniera ufficiale dalla comunità scientifica.

Infatti nel corso del tempo si è rivelata come una metodica da consolidare e che rappresenta un prezioso aiuto sostegno e coadiuvante di altre terapie che sono classiche quando si tratta di curare dei problemi molto dolorosi o comunque per quanto riguarda patologie varie e l'organismo umano.

Volendo parlare della storia di questo metodo diciamo che inizia un secolo fa perché l'ozono fu scoperto da un medico tedesco che gli diede questo nome,che significa letteralmente emanare odore dal verbo in greco perché appunto questa sostanza ha un odore piuttosto pungente.

Consideriamo che per la prima volta venne usato in ambito medico durante la Seconda guerra mondiale perché grazie ad esso addirittura furono salvati molti militari perché si trattava di una sostanza con tante proprietà disinfettanti.

Però solo nel 1932 la zona fa il suo ingresso nella chirurgia generale per curare soprattutto fistole settiche e ulcere avendo grande successo

Ma come funziona nello specifico questa terapia

Molte persone si chiedono come viene somministrata l'ozonoterapia e diciamo che ci sono varie metodologie tra le quali spiccano alcune e cioè quella tramite iniezione per via intrarticolare intradermica, sottocutanea o intramuscolare. In altri casi invece viene deciso di fare un automa trasfusione che viene eseguita prelevando sangue venoso il quale nel momento in cui viene convogliato in una sacca trasfusionale per ottenere una terapia sarà trattato per poi essere refuso nell'organismo.

Inoltre viene fatto anche tramite iniezione sulle zone interessate attraverso delle applicazioni con Oli ,creme o acqua ozonizzata.

Per quanto riguarda gli ambiti sui quali è efficace sono veramente tanti visto che si tratta di un trattamento che offre benefici per tutta una serie di problemi che hanno a che fare con i differenti sistemi dell'organismo.

La lista è veramente lunga però possiamo fare qualche esempio dicendo che sono molto efficaci le iniezioni di ozono per problemi quali dorsalgia, sciatica, artrosi, ernie ma anche protrusioni o contratture muscolari nonché patologie legate all'intestino e agli occhi come per esempio la maculopatia degenerativa.

Però ovviamente tutto va fatto facendo seguire dal medico ed uno specialista