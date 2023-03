Ospedale, parcheggi a pagamento: facciamo chiarezza

Ogni volta che c’è un articolo sull’Ospedale di Biella centinaia di commenti e di visualizzazioni. Lo dicono i numeri e la querelle sul parcheggio a pagamento è ancora li che fa discutere nonostante siano passati anni dalle prime intenzioni.

Ma facciamo un passo indietro, tutto deve essere inquadrato dall’inizio, quando viene scelto il Fontanone di Ponderano quale luogo deputato per il nosocomio, questa scelta qualche perplessità la genera, l’ubicazione in una zona dove ci sono rogge e acque sotterranee, tant’è vero che i soldi per indagini geologiche previsti a bilancio nella costruzione vengono implementati proprio per ovviare all’inconveniente.

La costruzione del nosocomio prosegue con un dibattito nel corso del tempo dedicato ai posti letto che variano a seconda di quelle che sono le politiche sanitarie. Quando viene ufficialmente aperto a Ponderano a Biella, nella zona di via Caraccio, si apre un buco, quella del vecchio ospedale, non ancora risolto, sulla destinazione d’uso del vecchio fabbricato.

Ora sugli utenti la grana del parcheggio a pagamento, per carità, non una grandissima cifra, ma comunque un esborso per chi si reca per visite e/o accompagnare parenti e per chi, faccio un esempio personale, nei mesi scorsi doveva recarsi due o tre volte al giorno tra visite e appuntamenti veri diventa una seccatura in più a cui corrispondere, oltre ad una spesa.

Purtroppo non cambierà, c’è stata una gara d’appalto e la ditta vincitrice eseguirà i lavori, ma rimane la domanda, aveva senso? all’Ospedale, e lo hanno sottolineato a più riprese anche i nostri lettori, ci si reca per tutelare la salute nostra e dei nostri cari e gli eventuali costi per lo spazzamento o pulizia (cui servirà l’esborso dei cittadini) potevano essere compensati con le risorse che i comuni mettono per le municipalizzate. Oltretutto l’ospedale si trova in periferia e quindi non va a disturbare eventuali esercizi commerciali che magari abbisognano di stalli liberi. La sensazione è che si sia persa un’occasione per tutelare i pazienti ma ormai purtroppo è fiato sprecato.